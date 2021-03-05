У Молдові набули чинності нові правила перетину державного кордону. Тепер треба показати довідку про негативний результат тесту на коронавірус або надати сертифікат про вакцинацію, інакше – доведеться сидіти на самоізоляції.

Після перетину кордону з Молдовою іноземці мають заповнити епідемічну картку та підписати декларацію про власну відповідальність щодо дотримання двох тижнів самоізоляції. Проте є й винятки.

До теми Країн червоної зони стало ще менше: перелік

Хто може не сидіти на самоізоляції в Молдові

Особи які мають довідку про негативний тест (до 72 годин після висновку) або с ертифікат про введення вакцини проти COVID-19 . Документ має бути румунською, англійською, французькою або російською мовами.

(до 72 годин після висновку) с . Документ має бути румунською, англійською, французькою або російською мовами. діти до 5 років;

водії вантажних і пасажирських авто;

екіпажі та обслуговуючий персонал літаків або кораблів;

особи, які подорожують за станом здоров'я;

учні та студенти, які прямують на будь-які освітні заходи, а також їхні законні представники;

спортсмени, які в’їжджають для участі в змаганнях;

заробітчани, які мають візу, посвідку на проживання, запрошення на роботу або контракт, укладений з юридичною особою, яка проживає в Молдові;

прикордонники чи економічні агенти;

дипломати, консули, представники міжнародних організацій або персонал, залучений до надання гуманітарної допомоги;

особи, яких викликають суди або правоохоронні органи Молдови, а також їх законні представники (за наявності документального підтвердження).

Зверніть увагу! Станом на 5 березня Молдова залишається у списку країн "червоної зони" для України. За даними ВООЗ за весь час пандемії у країні зареєстрували 189 397 випадків захворювання на коронавірус.