Молдова поки не планує виходити з СНД

В уряді Молдови поки не обговорюють вихід країни зі Співдружності Незалежних Держав. Кажуть, що використовують цю платформу для діалогу, а також зацікавлені в ринках СНД.

У рамках СНД Кишинів обговорює різні проблеми з країнами Співдружності. Наприклад, ситуацію з трудовими мігрантами. Про це заявила прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця.

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Молдова зацікавлена в ринках СНД

Гаврилиця зазначила, що Молдова не має планів, аби виходити з СНД. Вона каже, що країна зацікавлена в ринках СНД, де можна продавати молдовську продукцію.

Нинішня молдовська влада ще у виборчій кампанії виступала за збалансовану зовнішню політику. І ми дотримуємося цієї політики,

– заявила прем'єрка.

Тому вона додала, що Молдова в інтересах громадян "прагне до співпраці з усіма".

Що треба знати про СНД

Співдружність Незалежних Держав – це регіональна міжнародна організація, яка створена з колишніх республік Радянського Союзу на їхніх територіях.

Україна була однією з членів-ініціаторів створення СНД. Проте у березні 2014 року РНБО ухвалила рішення про початок процедури виходу з СНД. Причина – російська агресія.

Поступово Україні виходить з угод, укладених в рамках СНД.

Наприклад, на початку липня 2021 року країна офіційно вийшла з угоди СНД галузі захисту прав споживачів. Раніше Україна денонсувала Угоду про співробітництво в галузі туризму.

Президентка Молдови Майя Санду не брала участі в онлайн-саміті глав держав СНД 15 жовтня. Країну на заході представляла Гаврилиця.