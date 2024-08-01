Молдова висилає співробітника посольства Росії: Захарова вже відреагувала

Міністерство закордонних справ Молдови викликало посла Росії Олега Васнєцова. Йому повідомили, що одного зі співробітників російського посольства оголошено персоною нон-грата.

Рішення вислати російського дипломата було ухвалено відразу після обшуків у парламенті Молдови. Їх провели 31 липня співробітники Служби розвідки і безпеки (SIS) та Прокуратури по боротьбі зі злочинністю та в особливо важливих справах Молдови (PCCOCS).

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Молдова оголосила російського дипломата персоною нон-грата

Після обшуків на 72 години затримали співробітника парламенту і співробітника прикордонної поліції за підозрою у державній зраді та змові.

За версією прокуратури, вони збирали і передавали співробітнику посольства Росії в Кишиневі інформацію, яка "шкодить інтересам Республіки Молдова".

Як повідомляють ЗМІ, одним із затриманих став керівник юридичного департаменту парламенту Іон Крянге. Його нібито спіймали на гарячому під час передачі інформації співробітникам посольства Росії в Кишиневі.

Як реагують у Росії

Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Москва розцінює рішення Молдови як "ще один прояв агресивного антиросійського курсу".

Фабрикація та розкручування "шпигунських історій" свідчать про втрату офіційним Кишиневим здатності до адекватних дій,

– цинічно прокоментувала Захарова, не зраджуючи своєму стилю висловлювань.

До слова, на початку червня журналісти повідомляли, що колишній очільник генштабу Молдови Ігор Горган міг працювати на російське ГРУ протягом останніх 20 років. Зокрема, він міг бути інформатором головного розвідувального управління Росії.