У Молдові – всі ознаки гібридної війни, – ОК "Південь"

Наталія Гуменюк заявила, що у Росії немає ресурсів для вторгнення у Молдову. Водночас в ОК "Південь" фіксують ознаки гібридної війни.

Гуменюк – речниця ОК "Південь" – розповіла в ефірі Military Media Center, що у Молдові фіксують всі ознаки гібридної війни, інформує 24 Канал. Там намагаються розхитати соціально-політичний устрій.

Зверніть увагу "Кримський сценарій" 2014 року: у Молдові назвали мету проросійських протестів

У Молдові зараз розквітають всі ознаки гібридної війни,

– наголосила Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" розповіла, що у Молдові намагаються:

порушити соціально-політичний устрій;

просувати пропагандистські наративи;

звозити туди команди агітаторів.

Росії бракує ресурсів для вторгнення

Дорін Речан – прем'єр Молдови – впевнений, що Росії забракне ресурсів для ескалації.

"Росії не вистачить ресурсів для ескалації. Зрозуміло також, що Росія не може вторгнутися до Молдови військовим шляхом. З іншого боку, Молдова має достатньо потенціалу, щоб впоратися з можливою ескалацією в Придністров'ї", – мовиться у повідомленні.

Він також підтвердив, що Росія веде гібридну війну.

Які цілі у Росії

Андрій Черняк – представник ГУР МО – заявив, що Росії потрібно посилювати напругу навколо Молдови та невизнаного Придністров'я.

Країна-терористка хоче: