У Молдові – всі ознаки гібридної війни, – ОК "Південь"
Наталія Гуменюк заявила, що у Росії немає ресурсів для вторгнення у Молдову. Водночас в ОК "Південь" фіксують ознаки гібридної війни.
Гуменюк – речниця ОК "Південь" – розповіла в ефірі Military Media Center, що у Молдові фіксують всі ознаки гібридної війни, інформує 24 Канал. Там намагаються розхитати соціально-політичний устрій.
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У Молдові зараз розквітають всі ознаки гібридної війни,
– наголосила Гуменюк.
Речниця ОК "Південь" розповіла, що у Молдові намагаються:
- порушити соціально-політичний устрій;
- просувати пропагандистські наративи;
- звозити туди команди агітаторів.
Росії бракує ресурсів для вторгнення
Дорін Речан – прем'єр Молдови – впевнений, що Росії забракне ресурсів для ескалації.
"Росії не вистачить ресурсів для ескалації. Зрозуміло також, що Росія не може вторгнутися до Молдови військовим шляхом. З іншого боку, Молдова має достатньо потенціалу, щоб впоратися з можливою ескалацією в Придністров'ї", – мовиться у повідомленні.
Він також підтвердив, що Росія веде гібридну війну.
Які цілі у Росії
Андрій Черняк – представник ГУР МО – заявив, що Росії потрібно посилювати напругу навколо Молдови та невизнаного Придністров'я.
Країна-терористка хоче:
- відвернути увагу світової спільноти від великої війни в Україні;
- продемонструвати бодай якусь "перемогу" своїм громадянам.