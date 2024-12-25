Російська ракета залетіла в Молдову під час атаки: Санду підтвердила порушення простору
Повітряні сили повідомляли, що під час масованої атаки 25 грудня російська ракета порушила повітряний простір Молдови. Президентка Мая Санду підтвердила цей факт.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президентки Молдови у мережі.
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Російська ракета під час атаки залетіла у Молдову
Повітряні сили під час ранкової атаки повідомляли, що крилата ракета перетнула повітряний простір Молдови.
КР в напрямку Чернівців з території Молдови,
– мовиться у дописі Повітряних сил від 07:24.
Моніторингові телеграм-канали також стверджували, російська ракета подолала 140 кілометрів територією Молдови та Румунії. Вона перетнула повітряний простір у районі міста Ямпіль на Вінниччині, що біля молдовського кордону і вилетіла поблизу міста Дарабань (румунське місто біля кордону з Молдовою).
Спочатку факт того, що ракета Росії перетнула повітряний простір Молдови, підтвердили в уряді країни. Там повідомили, що одна з ракет, запущених Росією, була помічена патрулем у прикордонні в напрямку Ямпіль – Косеуц. Згодом одна з ракет нібито перетнула повітряний простір Молдови в районі Отач – Могилів-Подільський і вийшла через кордон з Румунією в районі Дорохой-Герца. Наразі молдовська сторона веде додаткові перевірки.
Мая Санду також підтвердила порушення повітряного простору.
Поки наші країни святкують Різдво, Кремль обирає шлях знищення – націлившись на енергетичну інфраструктуру України та порушивши ракетою повітряний простір Молдови. Ці дії явно порушують міжнародне право. Молдова засуджує ці дії та повністю солідарна з Україною,
– написала Санду.
У Румунії не підтверджують порушення повітряного простору
Водночас у Румунії не підтверджують, що російська ракета порушила повітряний простір країни. Речник Міноборони країни Константин Спину в коментарі Digi24 заявив, що протиповітряна оборона Румунії не фіксувала входження російської ракети в повітряний простір під час масованого удару по Україні в ніч проти середи, 25 грудня.
Він додав, що Україна інформувала Румунію про проліт ракети близько 07:30, після того ціль нібито була в районі міста Дарабани.
Згідно з даними моніторингу румунських систем повітряного спостереження та даними, наданими засобами країн НАТО, які доповнюють моніторинг, не було підтверджено перетину румунського повітряного простору в зоні відповідальності Румунії,
– заявив речник Міноборони Румунії.
Разом з тим, він додав, що "Міноборони проведе усі необхідні перевірки, для з'ясування обставин.