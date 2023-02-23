У Молдові заарештували людей, які були завербовані для підготовки перевороту
Джерело:Newsmaker
Правоохоронці Молдови затримали групу людей, яких підозрюють у державній зраді. Їх раніше завербували для підготовки держперевороту у країні.
У межах розслідування слідство виявило п'ятьох громадян Молдови, з яких двох заарештували в грудні 2022 року, а ще троє отримали статус підозрюваних.
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Їх завербували спецслужби іншої держави, щоб ті насильницьким шляхом допомагали дестабілізувати обстановку і змінити конституційний лад у Молдові. Цікаво, що правоохоронці Молдови не уточнили, про які саме іноземні спецслужби мовиться.
Крім того, у межах цієї справи спецслужби виявили громадян іншої держави, які займалися шпигунством і фінансували жителів Молдови. За зраду батьківщини та шпигунство кримінальний кодекс Молдови передбачає покарання у вигляді від 12 років до 20 років позбавлення волі.
Росія розхитує ситуацію в Молдові і звинувачує Україну
Днями міноборони Росії звинуватило Україну у підготовці "озброєної провокації" проти Придністров'я, зокрема, за допомогою бійців батальйону "Азов". У російському відомстві стверджують, що як привід для "вторгнення української армії" планують інсценувати "нібито наступ російських військ" з території Придністров'я.
Влада Молдови відповіла на заяву міноборони Росії, згідно з якою Україна нібито готує провокації із вторгненням у Придністров'я. Уряд Молдови не підтвердив цю інформацію.
Державна влада не підтверджує інформацію, поширену сьогодні вранці міністерством оборони Росії. Закликаємо до спокою та отримання інформації з офіційних та перевірених джерел Молдови,
– мовиться у заяві молдовської влади.
Що відомо про загрозу держперевороту у Молдові
- Президентка Молдови Мая Санду 13 лютого, посилаючись на дані української розвідки, заявила, що Росія планує за допомогою протестів опозиції здійснити держпереворот у Молдові та змінити владу в Кишиневі.
- 25 квітня 2022 року Міністерство держбезпеки в Тирасполі обстріляли з гранатометів. Розвідка Міноборони України заявила, що ці вибухи є провокацією, яку організувала ФСБ Росії для нагнітання та нарощування антиукраїнських настроїв.
- До того ж наступного дня в Придністров'ї повідомили про ще 2 вибухи – сказали, що ними були пошкоджені дві антени, які ретранслювали радіо Росії. Після цього підрозділи оперативної групи російських військ у невизнаній "республіці" привели до повної бойової готовності.