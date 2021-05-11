У Молдові затримали підозрюваного у викраденні екссудді Чауса

У Молдові затримали одного з підозрюваних в передбачуваному викраденні колишнього судді з України Миколи Чауса. Чоловіка затримали 9 травня 2021 року.

30-річного підозрюваного перехопили під час в'їзду в країну. Про це Генпрокуратура Молдови повідомила 11 травня.

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Що відомо про затримання

Після затримання, вже 10 травня, йому висунули звинувачення в "організації та виконанні дій групи осіб, яка безпосередньо брала участь у викраденні українського екссудді".

Прокурори вимагатимуть заарештувати обвинувачуваного 11 травня. Якщо його провину доведуть у суді, йому загрожує від 6 до 10 років в'язниці.

Викрадення Миколи Чауса: коротко

В Україні суддю звинувачують у хабарництві на суму в 150 тисяч доларів. Тож у 2016 році він втік з країни.

Адвокат Чауса заявив про викрадення екссудді 3 квітня 2021 року .

. Пізніше в анонімних телеграм-каналах з'явилися відеозаписи передбачуваного викрадення і фото Чауса зі слідами побоїв. Згодом поліція Молдови підтвердила викрадення.

Згодом поліція Молдови підтвердила викрадення. Президентка країни Майя Санду доручила міністерству внутрішніх справ і службі інформації і безпеки з'ясувати деталі.

Водночас український очільник МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що Україна – не причетна до викрадення Чауса.

За даними ЗМІ, злочин могла здійснити українська розвідка. Крім того, молдовські правоохоронці встановили, що викрадачі екссудді спілкувалися українською , а потім перетнули кордон з Україною.

. З 2017 року Чаус переховувався в Молдові, намагався отримати там притулок. Тим часом Україна вимагала його екстрадиції за звинуваченням в корупції.