У Молдові знову знайшли уламки "Шахеда": чи становлять вони небезпеку
Джерело:Прикордонна поліція Молдови
Молдавські прикордонники виявили на полі уламки "Шахеда". Мовиться про дрон-камікадзе, яким Росія атакує Україну.
Молдавські прикордонники розповіли, що уламки знайшли 4 квітня 2024 року. На одному з них був напис "Герань-2". Саме так Росія маркує свою зброю.
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Що відомо про нові уламки "Шахеда" на території країни НАТО
Орієнтовно о 14:15 поблизу села Етулія Вулканештського району ідентифіковано інші фрагменти знищеного безпілотника з написом на крилі – "Герань-2",
– заявили в Молдові.
Там уточнили, що уламки знайшли орієнтовно за 500 метрів від лінії молдавсько-українського кордону.
Молдовська прикордонна поліція пояснила, що:
- на місце події негайно виїхали компетентні органи,
- доступ до місця виявлення решток дрона обмежили;
- залишки безпілотника досліджують фахівці, які не виявили жодних ризиків.
"Щоб запобігти поширенню неправдивої інформації та уникнути паніки серед населення, просимо зберігати спокій та отримувати інформацію лише з перших джерел", – закликали у прикордонній поліції.
Уламки "Шахедів" виявили у Молдові
Молдова не вперше потерпає від уламків російської зброї
- Буквально неподалік того ж таки села Етулія Вулканештського району прикордонна поліція 11 лютого 2024 року знайшла фрагменти безпілотного літального апарату типу Shahed.
- Перед цим у ніч проти 10 лютого росіяни атакували Ізмаїльський район Одеської області.
- Згодом 17 лютого у Вулканештському районі Молдови, що на Півдні країни, біля того ж села Етулія знайшли нові фрагменти, які були дуже схожі на уламки "Шахеда".