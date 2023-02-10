У Молдові уряд на чолі з прем’єркою пішов у відставку

На брифінгу, що відбувся у п'ятницю, 10 лютого, прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця повідомила, що подає у відставку. Причини такого рішення вона не вказала, однак запевнила, що "час настав".

Зауважимо, що уряд Гаврилиці працював упродовж 18 місяців. Згідно із законом Молдови, президентка країни тепер має підписати указ про розпуск Кабміну, який виконуватиме свої обов'язки до ухвалення присяги новим складом уряду.

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Молдова входить у новий етап, в основі якого – безпека

Прем'єрка повідомила про відставку і подякувала тим, з ким їй вдалося попрацювати за період своєї каденції, тобто за півтора року.

Наталія Гаврилиця наголосила, що зараз Молдова вступає у новий етап, пріоритетом якого є безпека країни. Також вона перерахувала досягнення Кабміну за її каденції, зокрема отримання Молдовою статусу країни-кандидатки на вступ до ЄС.

Якби в уряду було вдома в Молдові стільки ж підтримки, скільки в ЄС, у Брюсселі, ми б домоглися набагато більшого,

– заявила Гаврилиця.

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Санду висунула кандидата на посаду нового міністра

Після консультацій з парламентськими фракціями, президентка Молдови Майя Санду висунула кандидатуру Доріна Речана на посаду прем'єр-міністра країни.

Своєю чергою Дорін Речан заявив, що негайно розпочне підготовку програми нового Кабміну. Він виокремив 3 ключові пріоритети:

Перше – порядок та дисципліна у держінституціях.

Друге – дати нове життя економіці – більше ресурсів для інвестицій у бізнес, малі та середні підприємства.

Третє – мир та стабільність.

Ми повинні консолідувати сектор безпеки, щоб усі люди відчували себе у безпеці,

– прокоментував третій пункт Речан.

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