Вистрибнув з 4 поверху палаючого будинку і вижив: кадри моторошної пожежі у Львові

У Львові в одній з багатоповерхівок спалахнула масштабна пожежа. Намагаючись врятуватись від полум'я, молодий хлопець вистрибнув з четвертого поверху будинку.

На щастя, львів'янин вижив – його доправили до лікарні з травмами. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

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Деталі моторошного інциденту

Зранку 28 вересня близько 11:00 у Львові по вулиці Зелена спалахнула пятиповерхівка. Під час пожежі у будинку 27-річний хлопець вистрибнув з балкону 4 поверху, намагаючись врятуватися. Подія сталася ще до приїзду пожежників.

По вулиці Зелена у Львові загорівся будинок / ДСНС

Місцеві телеграм-канали опублікували відео інциденту. На відео видно, що поверхом нижче від хлопця палахкотів потужний вогонь та валив дим. Як згодом повідомили у ДСНС, загоряння виникло саме на 3 поверсі будівлі.

Львів'янин залишився живим – він отримав травми середньої тяжкості. Наразі хлопець перебуває у медзакладі Львова. Його госпіталізували у лікарню святого Луки з діагнозом "кататравма" – тобто травма внаслідок падіння з висоти.

Падіння хлопця з 4 поверху у Львові: шокуюче відео​

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