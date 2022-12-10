Поперед Путіна до Кобзона: молодий колаборант з Куп'янська пішов на війну, але прожив недовго

На концерт до Кобзона вирушив новий шанувальник. Цього разу молодий колаборант з Куп'янська.

Якби була премія за найбезглуздішу смерть, колаборант її б точно отримав. Спершу зрадника брав активну участь у зйомках пропагандистських сюжетів.

Зауважте Не лише через ЗСУ: росіяни зазнають великих втрат внаслідок "дружнього вогню", – Генштаб

Позуючи для загарбників, колаборант збивав українську символіку з будівель. А коли місто звільнили, нагострив лижі до Бєлгорода. Водночас довго "насолодитися" життям у Росії зрадник не зміг. Він не врахував, що для країни-терористки усі – "гарматне м'ясо".

Колаборанта призвали до лав російських окупантів. В Україні зрадник отримав чорний пакет – загинув під Бахмутом.

Загальні втрати ворога

Станом на 10 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 93 760 окупантів. Окрім того, вдалося знищити: