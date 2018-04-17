18:10
17 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
17°C 8°C
  • середа
    16°C 11°C
  • четвер
    12°C 11°C
  • п'ятниця
    15°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Безжальний російський бойкот. Російський футбол отримав нове обличчя
Вєсті Кремля
23:26, 16 квітня
Вєсті.UA. Facebook ненавидить Тимошенко. Таємниці Савченко
Вєсті.UA
20:06, 16 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Молодий та хоробрий: з'явилось фото українського бійця, який загинув на Донбасі

605 Читать новость на русском
Максим Черкун загинув на Донбасі
Максим Черкун загинув на Донбасі / Колаж 24 Каналу

Вчора, 16 квітня, внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ біля селища Піски Донецької області, загинув український військовослужбовець Максим Черкун.

Про це написав відомий журналіст і волонтер Назар Приходько на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: "Йдуть найкращі": з'явилось фото українського бійця, якого застрелив ворожий снайпер на Донбасі

20-річний Максим був бійцем 57-мої окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України. На Донбасі перебував з 2015 року.

"Він був одним з тих, хто реально вболівав за долю України, він був одним з тих, хто не сидів в окопі і чекав, щоб пройшов місяць, тоді можна буде отримати зарплатню, а свідомо воював проти кремлівських окупантів", – написав у Fаcebook його побратим.

Зазначається, що хлопець був родом з Кривого Рогу. Вдома у нього залишилися батьки і сестра.

Нагадаємо, 16 квітня російсько-окупаційні війська здійснили 52 обстріли позицій сил ЗСУ при цьому й надалі застосовуючи озброєння заборонене Мінськими угодами. Унаслідок ворожих обстрілів один український воїн загинув, троє захисників зазнали поранень та ще два військовослужбовці – отримали бойове травмування.

Теги: Новини України Новини Кривого Рогу Збройні Сили України Війна на Донбасі Втрати
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Тихе дворіччя Гройсмана: чи буде відставка?
сьогодні, 17:02 Тихе дворіччя Гройсмана: чи буде відставка?
Микола Давидюк 369
Є кілька показників того, що санкції проти Росії не працюють
сьогодні, 15:03 Є кілька показників того, що санкції проти Росії не працюють
Дмитро Снєгирьов 1054
Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
сьогодні, 13:22 Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
5424
Репетиція 9 травня за російським сценарієм: як працює пропаганда
сьогодні, 12:01 Репетиція 9 травня за російським сценарієм: як працює пропаганда
Володимир Шередега 1902
Коти як улюбленці Кличка: які петиції задовольнила Київрада
сьогодні, 10:01 Коти як улюбленці Кличка: які петиції задовольнила Київрада
Наталія Лебідь 871
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук