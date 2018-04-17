Молодий та хоробрий: з'явилось фото українського бійця, який загинув на Донбасі

Вчора, 16 квітня, внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ біля селища Піски Донецької області, загинув український військовослужбовець Максим Черкун.

Про це написав відомий журналіст і волонтер Назар Приходько на своїй сторінці у Facebook.

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20-річний Максим був бійцем 57-мої окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України. На Донбасі перебував з 2015 року.

"Він був одним з тих, хто реально вболівав за долю України, він був одним з тих, хто не сидів в окопі і чекав, щоб пройшов місяць, тоді можна буде отримати зарплатню, а свідомо воював проти кремлівських окупантів", – написав у Fаcebook його побратим.

Зазначається, що хлопець був родом з Кривого Рогу. Вдома у нього залишилися батьки і сестра.

Нагадаємо, 16 квітня російсько-окупаційні війська здійснили 52 обстріли позицій сил ЗСУ при цьому й надалі застосовуючи озброєння заборонене Мінськими угодами. Унаслідок ворожих обстрілів один український воїн загинув, троє захисників зазнали поранень та ще два військовослужбовці – отримали бойове травмування.