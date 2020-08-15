У Білорусі 15 серпня попрощалися з Олександром Тарайковським – першою жертвою протестів. Хоча влада запевняла, що він сам себе підірвав, журналісти довели, що це не так.

Видання Associated Press показало кадр з відео, на якому помітно, як чоловік отримав поранення.

Важливо У Білорусі прощаються з Тарайковським – першою жертвою протестів: фото й відео

Згодом журналісти обіцяють опублікувати ціле відео, де помітний момент вистрілу в Олександра Тарайковського. Раніше схоже відео вже опублікували в мережі, але зі спини вбитого.

Ці докази повністю знищують версію білоруської влади. Її представники стверджують, що це протестувальники нападають на правоохоронців, а тут у Тарайковського стріляли, коли він стояв зовсім один.



Момент убивства Олександра Тарайковського / фото AP

Версія влади про смерть мітингувальника

Цей випадок є дуже особливим, оскільки про смерть Тарайковського організатори акцій разом з учасниками нічого не знали. Першою про загибель чоловіка повідомила саме влада.

У МВС Білорусі заявили, що Олександр Тарайковський сам підірвався, коли намагався кинути вибухівку в бійців ОМОНу.

Втім вже раніше опублікували кадри, які показують, що вибуху ніякого не було, а чоловік впав так, наче від пострілу. Самого моменту пострілу видно не було.

Вбивство Олександра Тарайковського: відео