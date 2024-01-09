Просто під час операції: момент удару росіян по лікарні в Покровську потрапив на відео
Джерело:United24
У суботу, 6 січня, росіяни обстріляли Покровськ у Донецькій області. Окупанти били двічі вночі, а потім вдарили по Покровському району ще й увечері того ж дня.
Момент удару по Покровську потрапив на відео. Помітно, що влучання сталося просто під час хірургічної операції.
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Очевидці зафіксували момент атаки на Покровськ, прилетіло по лікарні
На платформі United24 ролик виклали ще 8 січня. Але його почали масово поширювати після допису Андрія Єрмака.
Момент удару по лікарні в Покровську під час операції 6 січня: дивіться відео (Увага! Кадри можуть шокувати!)
"На кадрах видно, як російська ракета влучила в лікарню в Покровську, коли там проводили операцію", – написали в United24.
А Андрій Єрмак підкреслив, що світ має знати про злочини росіян.
Удар росіян по лікарні в Покровську… Це має бачити весь світ,
– ідеться в його дописі.
Що відомо про удар по Покровську 6 січня
- Окупанти обстріляли місто з С-300. Пожежу гасили три години.
- Під час денної атаки постраждав приватний сектор, там було зруйновано 6 будинків.
- Голова Донецької ОВА повідомив, що основний удар прийшовся по Покровську і селі Рівному Мирноградської громади.
- Увечері 8 січня стало відомо, що в Покровському районі завершили пошуково-рятувальні роботи на місцях обстрілів.
- "Загиблих шукали за допомогою собак, натренованих на пошук останків. Слідчі оглядають знайдені фрагменти тіл, криміналісти вилучають біологічні зразки та проводять ідентифікацію. Попередньо, 11 осіб цілими родинами загинули внаслідок російського удару", – написав голова МВС Ігор Клименко.
- Поки що вдалося встановити тільки 5 жертв. Упізнано трьох загиблих із села Рівне – трирічну дівчинку, її тата й маму, 32 та 30 років. У Покровську встановили особи двох загиблих.
- Омбудсмен Дмитро Лубінець сказав, що Росія чинить геноцид, продовжуючи вбивати мирне населення.
- Володимир Зеленський пообіцяв, що Росії не минеться цей жорстокий удар і наслідки обов'язково будуть. "Ми маємо це забезпечити – нашою силою, власними оборонними та політичними спроможностями", – підкреслив президент.