Монастирський представив свою команду МВС: хто до неї увійшов

Денис Монастирський представив нову команду Міністерства внутрішніх справ. На ключових посадах працюватимуть 7 людей.

Першим заступником міністра став Євген Єнін. За словами Монастирського, він координуватиме діяльність цілого ряду структур МВС, зокрема, з Нацполіцією.

До речі Ключові питання погоджую з президентом, – Монастирський про стосунки із Зеленським

Хто ще увійшов до команди

Заступник міністра Богдан Драп'ятий відповідатиме за зв'язки з Верховною Радою та діяльність сервісних центрів МВС.

Мері Акопян координуватиме міжнародну діяльність МВС.

Заступник міністра Олександр Гогілашвілі працюватиме над формуванням державної політики з протидії наркоманії та наркозлочинності.

Ігор Бондаренко відповідатиме за цифрову трансформацію та цифровізацію сервісів системи МВС.

Сергій Гончаров теж обійматиме посаду заступника міністра у напрямку реалізації міжнародних проєктів. Наприклад, контракт з Airbus Heliсopters щодо постачання французьких вертольотів, угода із OСЕА щодо виготовлення і поставки 20 прикордонних патрульних катерів тощо.

Заступниця Катерина Павліченко відповідатиме за напрям щодо дотримання прав людини, протидії гендерному насильству та гендерної рівності.



Нова команда Міністерства / Фото МВС

Що треба знати про призначення Монастирського