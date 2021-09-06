Монастирський представив свою команду МВС: хто до неї увійшов

6 вересня 2021 , 15:51
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Джерело:

МВС України

Денис Монастирський представив нову команду Міністерства внутрішніх справ. На ключових посадах працюватимуть 7 людей.

Першим заступником міністра став Євген Єнін. За словами Монастирського, він координуватиме діяльність цілого ряду структур МВС, зокрема, з Нацполіцією.

До речі Ключові питання погоджую з президентом, – Монастирський про стосунки із Зеленським

Хто ще увійшов до команди

  • Заступник міністра Богдан Драп'ятий відповідатиме за зв'язки з Верховною Радою та діяльність сервісних центрів МВС.
  • Мері Акопян координуватиме  міжнародну діяльність МВС.
  • Заступник міністра Олександр Гогілашвілі працюватиме над формуванням державної політики з протидії наркоманії та наркозлочинності.
  • Ігор Бондаренко відповідатиме за цифрову трансформацію та цифровізацію сервісів системи МВС.
  • Сергій Гончаров теж обійматиме посаду заступника міністра у напрямку реалізації міжнародних проєктів. Наприклад, контракт з Airbus Heliсopters щодо постачання французьких вертольотів, угода із OСЕА щодо виготовлення і поставки 20 прикордонних патрульних катерів тощо.
  • Заступниця Катерина Павліченко відповідатиме за напрям щодо дотримання прав людини, протидії гендерному насильству та гендерної рівності.


Нова команда Міністерства / Фото МВС

Що треба знати про призначення Монастирського

  • Попередній міністр Арсен Аваков подав у відставку 13 липня. Верховна Рада підтримала таке рішення.
  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс подання на призначення Монастирського главою МВС. 16 липня парламент проголосував за його призначення.
Автор: Ольга Музика