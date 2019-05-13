Монета з легендарним українським актором з'явиться в Україні: фото

Національний банк України представив нову монету, яка присвячена видатному українському актору та режисеру Панасу Саксаганському.

На сайті Національного банку України зазначено, що монета вийде номіналом 2 гривні.

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На аверсі монети зображені улюблене крісло актора, на якому лежить капелюх, а також силует актора з маскою у руці.





Аверс нової монети

На реверсі монети розміщений дзеркальний абрис актора, який тримає маску з обличчям у руці. У НБУ пояснили, що це символізує його талант перевтілення.



Реверс нової української монети

Також така стилізована композиція символізує вислів Саксаганського: "Кожна людина хоче здаватися не тим, чим вона є. Я знаю добре це, а через те портрета свого я малювати не стану… Переживати і гірке й солодке, бачити і світло й темряву життя і не офарбувати все власним настроєм – не всякому дано…".

Що відомо про Панаса Саксаганського?Саксагнаський відомий не лише як актор, а також як талановитий драматург, педагог та один з корифеїв українського побутового театру.



За своє творче життя він створив безліч сценічних образів комедійного і драматичного репертуару, які стали відомими на всій території України: Голохвостий ("За двома зайцями" Михайло Старицького), Копач ("Сто тисяч" Іван Карпенка-Карого), Карась ("Запорожець за Дунаєм" Семен Гулака-Артемовського) тощо.



Славу українцеві принесла також його режисерська діяльність. Він є творцем комедій "Лицеміри" та "Шантрапа".