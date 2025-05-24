Моніторингові канали пишуть про зліт кількох Ту: скільки їх і куди прямують
- 24 травня моніторингові спільноти повідомили про зліт кількох Ту-95МС та Ту-160 з аеродромів Оленья та Енгельс.
- Кількість літаків та їх мета уточнюються, є загроза ракетного обстрілу під ранок.
Увечері 24 травня низка моніторингових спільнот повідомила про зліт літаків Ту. 24 Канал зібрав інформацію про це.
Ворог атакує Україною купою зброї одразу. Триває атака "Шахедами" та є загроза балістики. Вибухи лунали в багатьох областях.
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Що відомо про зліт Ту-95 увечері 24 травня
Слід сказати, що Повітряні сили поки не підтверджували виліт "тушок". Утім, про це активно пишуть монітори.
Низка каналів указувала, що є ознаки підготовки до можливого злету увечері 24 травня. Але близько 23-ї години стало відомо про зліт.
Спершу ішлося про два Ту-95МС у повітрі. Стратегічна авіація злетіла з аеродрому Оленья.
Та дуже швидко кількість бомбардувальників збільшилася. Достеменно не відомо, скільки саме літаків у небі – хтось пише про 4-7, хтось – про 6-8.
З Енгельса також злетіли два борти – це Ту-160.
Наразі кількість бортів ще уточнюють. Як і мету вильоту.
Якщо виліт літаків Ту цього разу бойовий, то, імовірно, ракетний обстріл буде під ранок.
Поки що не ясно, куди прямують усі ці літаки. Орієнтовний підліт до пускових рубежів – 02:00.