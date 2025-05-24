Моніторингові канали пишуть про зліт кількох Ту: скільки їх і куди прямують

Увечері 24 травня низка моніторингових спільнот повідомила про зліт літаків Ту. 24 Канал зібрав інформацію про це.

Ворог атакує Україною купою зброї одразу. Триває атака "Шахедами" та є загроза балістики. Вибухи лунали в багатьох областях.

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Що відомо про зліт Ту-95 увечері 24 травня

Слід сказати, що Повітряні сили поки не підтверджували виліт "тушок". Утім, про це активно пишуть монітори.

Низка каналів указувала, що є ознаки підготовки до можливого злету увечері 24 травня. Але близько 23-ї години стало відомо про зліт.

Спершу ішлося про два Ту-95МС у повітрі. Стратегічна авіація злетіла з аеродрому Оленья.

Та дуже швидко кількість бомбардувальників збільшилася. Достеменно не відомо, скільки саме літаків у небі – хтось пише про 4-7, хтось – про 6-8.

З Енгельса також злетіли два борти – це Ту-160.

Наразі кількість бортів ще уточнюють. Як і мету вильоту.

Якщо виліт літаків Ту цього разу бойовий, то, імовірно, ракетний обстріл буде під ранок.

Поки що не ясно, куди прямують усі ці літаки. Орієнтовний підліт до пускових рубежів – 02:00.