Море неспокійне, – Гуменюк про те, чи може Росія зараз запускати ракети з моря

Росія атакує Україну дронами та ракетами, але доволі довго не використовує ракетоносії у Чорному морі. Водночас, ймовірно, найближчим часом, Росія й не зможе цього зробити.

Речниця Об'єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк у етері телемарафону розповіла, що наразі у Чорному морі немає ракетоносії. Там на патрулювання перебуває три кораблі, але вони не є ракетоносіями.

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Погода сприяє

За словами Гуменюк, один корабель перебуває в Азовському, два – в Чорному морі.

Цьому сприяє і погода, тому що умови погіршуються, море неспокійне,

– сказала речниця.

В таких умовах Росія. ймовірно, не зможе використати ракетоносії морського базування, хоча виключати повністю цього не можна.

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук зазначив, що ситуація в Чорному та Азовському морях стала.

Зараз росіяни використовують ці кораблі як плавучі склади,

– пояснив речник.

За його словами, у такий спосіб вони намагаються розосередити їх, щоб вберегти.

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