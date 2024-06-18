В Одесі шторм змив молоду дівчину: ЗМІ публікують відео, але що каже поліція

У мережі опублікували страшні кадри. На них видно величезні хвилі моря, що збивають з ніг молоду дівчину.

Повідомлення з'явилося у телеграм-пабліках у понеділок, 17 червня. Журналісти 24 Каналу зв'язалися з поліцією Одеської області, аби з'ясувати ситуацію та деталі моторошного ролика.

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Шторм забрав у море молоду дівчину

На кадрах видно, як одна хвиля збиває дівчину з ніг на одеському пірсі. Вона намагається піднятись, але інші хвилі змивають її у море.

Море змило в Одесі на пірсі молоду дівчину: дивіться відео з телеграм-каналів

Речниця Національної поліції Одещини констатувала, що станом на 18 червня до правоохоронців з відповідним фактом ніхто не звертався.

Схожий інцидент: море змило поліцейську

Декілька тижнів тому, 2 червня, під час шторму в Аркадії в Одесі море забрало життя 20-річної лейтенантки поліції з Рівненської області. Вона вирушила на відпочинок – тобто не виконувала службові обов'язки.

Дівчина позувала для фото на пірсі, коли високі хвилі затягнули її у море. Товариші, які були з нею, нічим не змогли допомогти. Інцидент зафіксували на камерах, про нього одразу стало відомо в мережі, зокрема в телеграм-пабліках.

Упродовж певного часу поліцейську шукали водолази-рятувальники, вони ретельно обстежували берегову смугу. Лейтенантку оголосили зниклою безвісти. Однак, зрештою, у Державній службі з надзвичайних ситуацій підтвердили, що дівчина загинула.

Тіло знайшли на відстані близько 1 кілометра від берега. Рятувальникам у ході пошуків доводилось працювати у важких умовах: шторм не вщухав, хвилі були височезними.

Редакціяне може достеменно сказати, чи відповідне відео, опубліковане в мережі, є правдивим, чи – ні. Однак факт відсутності звернень до поліції може свідчити про те, що дівчина залишалась живою.