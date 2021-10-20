Слід зазначити, що зростання навантаження відчуває вся система охорони здоров'я. Про це 20 жовтня розповів замісник голови Харківської ОДА Михайло Черняк.

Зауважте За тиждень померли кілька медиків із Харкова: COVID-19 виявився сильнішим

Помирають навіть вдома

Посадовець сказав, що в регіоні щодня помирають від COVID-19 досить багато людей. Мовиться не лише про пацієнтів лікарень, а й тих, хто лікувався вдома.

Про це вкотре заговорили, оскільки популярний педіатр із Харкова Євгеній Комаровський записав відеозвернення, де заявив, що в моргах закінчуються місця. Він закликав усіх глядачів вакцинуватися, щоб перебіг хвороби був легшим.

За даними МОЗ, протягом доби 19 жовтня на Харківщині померли 32 особи з підтвердженим коронавірусом. Загалом від початку пандемії там було 4 399 летальних випадків.

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12 жовтня набуло розголосу відео, яке зняли в Богодухівській лікарні. На записі було кілька тіл, які завернули в поліетилен і просто знесли в підвал.

Згодом в ОДА заявили, що померлі там просто чекали транспортування. Тому працівники "дотрималися рекомендацій МОЗ".