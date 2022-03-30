З моргів партіями вивозять тіла російських окупантів

За наявною інформацією, санітарні втрати російських окупантів станом на ранок 30.03.2022 року перевищили 44,5 тисячі людей. Неповоротні санітарні втрати (загиблі) склали близько 17,5 тисяч людей.

Таким чином, сумарні втрати російських окупаційних військ перевищили 62 тисячі. Минулої доби лікувальні заклади в Пінську, Кобрині, Бресті та Дрогичині були переведені у звичайний режим роботи, без броні ліжко-місць.

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Що відбувається в лікарнях та моргах

У Гомелі та Мозирі ситуація з надходженням поранених стабільна, добова пропускна здатність в жодному лікувальному закладі не перевищена.

Основною проблемою в Білорусі залишається велика кількість тіл загиблих російських окупантів, які російська сторона з моргів вивозить невеликими партіями.

Відносно стабільна ситуація в Ростовській, Бєлгородській та Курській областях з обробленням поранених. Хоча в російських лікувальних закладах, як і раніше, відсоток смертності серед поранених значно вищий, ніж у білоруських.

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Обстановка у Криму

Непроста та навіть критична ситуація в окупованому Криму. На півострові відзначається дефіцит ліжко-місць, а також проблема зі зберіганням тіл у моргах.

Командування окупаційних військ побоюється сливу фото та відео з кримських моргів, за чим ведеться суворий контроль на місцях.

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