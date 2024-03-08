Росія так і не повернула в повітряний простір моря А-50, у ворога тривають дискусії, – Олещук
Джерело:Микола Олещук
Після втрат в авіації росіяни суттєво знизили кількість ударів керованими авіабомбами. Ба більше, уже понад тиждень поблизу українських кордонів не з'являється літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
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Чи не щодня розрахунки зенітних ракетних військ Повітряних сил полюють на російські винищувачі. Буквально вчора було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 кілометрів,
– повідомив Олещук.
Він також зазначив, що Повітярні сили працюють і сьогодні! За словами Олещука, наразі результат бойової роботи – перевіряють.
"Так, ворог продовжує атакувати наші позиції керованими авіабомбами, але підлітати надто близько уже не наважується", – додав Олещук.
За словами генерала, після значних втрат – літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та винищувачів Су-34/Су-35, окупанти суттєво знизили кількість авіаударів КАБами.
В Росії ведуть дискусії
Водночас Олещук повідомив, що серед російських пілотів уже почались певні "дискусії" щодо рішень військового керівництва – посилати їх в один кінець.
Такі розмови, а можливо і саботаж, під час виконання завдань окупантами, лише зростатимуть, коли Повітряні Сили отримають від західних партнерів більше інструментів для захисту нашого неба від повітряних атак ворога,
– пообіцяв Олещук.
Росія втрачає авіацію
- Від початку 2024 року станом на сьогодні, 8 березня, Повітряні сили збили 15 російських літаків, включно з двома бортами ДРЛВ А-50.
- Британський уряд повідомив, що українські військові збивають літаки російської армії у 20 разів швидше, ніж їх здатні виробляти в Росії