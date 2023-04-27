Серед весни в Україні несподівано вдарять морози

Після декількох днів весняної спеки до України знову прийшло похолодання. Ба більше, вже незабаром у частині областей прогнозують мороз.

За прогнозом Укргідрометцентру, вже цього тижня у частині регіонів знову очікується мороз. На щастя, обійдеться без лютого холоду.

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У яких областях цього тижня буде мороз

Синоптики прогнозують, що вже вночі четверга, 28 квітня, температура повітря на Заході опуститься до -3 градусів, тим часом у Карпатах до -5.

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Прогноз погоди на 28 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру

На щастя, вдень повітря здебільшого прогріється до +12...+14 градусів. Також, ймовірно, у західних областях буде без опадів. Втім, в ніч проти п'ятниці знову очікуються заморозки.

Уже 30 квітня температура повітря зросте до +4...+6 градусів. Тож ані сильні морози, ані заморозки вже не надокучатимуть.

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Прогноз погоди на 30 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру