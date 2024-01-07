Повернулися у Середньовіччя: у Підмосков'ї люди палять багаття, щоб врятувати від холоду

У Підмосков'ї росіяни цієї ночі рятувалися від холоду за допомогою розпалювання багаття прямо на подвір'ї. Комунальники обіцяли розв'язати проблеми з опаленням, але не дотримали свого слова.

Через раптові морози життя росіян стало неможливим, адже у них буквально замерзають будинки. Однак, ймовірно причина ховається в іншому – декілька днів тому у Москві спалахнула підстанція.

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Холод у Московській області

Мешканці низки міст у Московській області скаржаться на відсутність опалення у будинках протягом декількох днів. За повідомленнями місцевих ЗМІ, від сильних морозів, які неочікувано накрили регіон, постраждала опалювальна інфраструктура. Наприклад, у Подольску без можливості зігрітися лишилися 149 тисяч росіян.

Попри всі обіцянки, комунальники не змогли оперативно ліквідувати наслідки. Саме тому мешканцям довелося зігріватися підручними способами. Наприклад, у підмосковному Литкаріно люди вночі рятувалися від холоду багаттям на подвір'ї.

Росіяни палили на подвір'ї багаття, щоб зігрітися: дивіться відео

Місцеві пишуть, що будинках щонайбільше 12 градусів тепла, полопалися батареї. А місцева влада не діє і замість ремонту комунікацій пропонує росіянам ковдри.

Будинки у Підмосков'ї перетворюються у льодові королівства / фото Сергій Стерненко

Слідчий комітет Росії вже ініціював перевірку щодо обмеження подання енергоресурсів. Губернатор Московської області зазначив, що потрібно відкрити кримінальну справу та передати приватну котельню в експлуатацію муніципалітету, щоб "набрати персонал" та "повністю провести ревізію роботи".

Відповідь за терор

Проблеми у московських регіонах почалися саме після раптової пожежі на трансформаторній підстанції у російській столиці. Загоряння 4 січня залишило без світла та тепла цілі райони. Москву тоді перемкнули на резервні джерела.

Михайло Подоляк наголосив, що ніхто не збирається просто дивитися на те, що коїть Росія. Україна має свої інструменти стратегічного впливу – ситуація змінилася. За його словами, у наших партнерів уже є розуміння, що, коли війна буде на території Росії, це пришвидшить трансформаційні наслідки, які її закінчать.

Війна вже зараз переноситься на російську територію – першим це відчув Бєлгород, звідки регулярно летять ракети на Харків. Росіяни почали більше бити по цивільному населенню, замість військових об'єктів. За терор має бути відповідь.