-11 градусів: в яких областях знову вдарить мороз
Джерело:Укргідрометцентр
Ця ніч у частині областей буде морозною. Так, стовпчики термометрів знову сягнуть -11 градусів.
Де буде найпрохолодніше, в яких областях знову йтиме мокрий сніг і дощ, спрогнозували синоптики, передає 24 Канал.
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В яких областях прогнозують до 11 градусів морозу
У понеділок та вівторок переважно без опадів. Втім, вночі 19 лютого в південно-східній частині, вдень на крайньому Заході країни, 20 лютого у західних та північних областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ.
Температура вночі 1 – 6 градусів морозу, у північно-східних областях місцями 9 – 11 градус морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла, у західних областях 2 – 8 тепла,
– зазначили синоптики.
Також додали, що в середу в Україні, окрім Півдня, можливий невеликий мокрий сніг і дощ. Вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 3 – 8 тепла, у південно-західних областях до +11 тепла.
І тільки на Сході та Північному Сході вночі ще 2 – 7 морозу, а вдень близько 0.
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Орієнтовний прогноз погоди на 21 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру
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Чи чекати морозів навесні
- Зауважимо, що раніше Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту розповіла, якою очікується погода навесні 2024 року.
- Кліматологиня зазначила, що, за попередніми прогнозами, середня за сезон температура буде, ймовірно, на градус – два вищою за кліматичну норму.
- Однак, це не означає, що заморозків весною взагалі не буде.
- Арктичні вторгнення все ж ще можливі. Окрім того, за від'ємної температури можливий і сніг.
- "То ж з зимою прощатись ще не варто", – зазначила Віра Балабух.