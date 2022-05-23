Морпіхи отримали нові прилади нічного бачення: Наєв відвідав бійців на Запоріжжі

Командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав підрозділи морської піхоти, що боронять позиції на Запорізькому напрямку. Зазначається, що військовий прибув, аби привітати особовий склад з професійним святом.

23 травня – День морської піхоти

Щоб привітати наших морських піхотинців, генерал-лейтенант Сергій Наєв особисто приїхав на позиції захисників, ознайомився з організацією та умовами їхнього життя, обговорив проблемні питання й поточний стан справ на Запоріжжі.

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Вітаючи морпіхів зі святом, командувач передав їм прилади нічного бачення.

"Дуже важливо, щоб щоночі ті, хто несе чергування на спостережних постах, почувалися якомога безпечніше. Впевнений, що це обладнання не лише додасть вам можливостей ведення бою у темну пору доби, а й обов’язково принесе значущу перевагу та користь", – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.



Морпіхи отримали нові прилади нічного бачення / Фото Командування об'єднаних сил ЗС України

Командувач додав, що під час виконання бойових завдань кожен морпіх демонструє високий моральний дух, професійну майстерність, самовідданість та відповідальність.

Від щирого серця дякую вам за вірність військовому обов’язку, зразкову службу і мужність. Ви героїчно бороните незалежність нашої країни на одному з найголовніших напрямків й даєте гідну відсіч ворогові, часто ризикуючи власним здоров’ям і навіть життям,

– зауважив Наєв.



Морпіхи отримали нові прилади нічного бачення / Фото Командування об'єднаних сил ЗС України

Як повідомили у командуванні об'єднаних сил ЗС України, кращим військовослужбовцям вручили відомчі відзнаки та цінні подарунки.

День морської піхоти – професійне свято військовослужбовців морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, яке відзначається щороку 23 травня. Чинна дата святкування встановлена від 2018 року Указом Президента України № 145/2018.

До привітань долучився також Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний. Він опублікував потужне відео про роботу наших морпіхів, назвавши їх гордістю України. Своє шанування морській піхоті висловили також Служба безпеки України та колеги з Сухопутних військ.



Кращим військовослужбовцям вручили відомчі відзнаки / Фото Командування об'єднаних сил ЗС України

Нагадаємо, нещодавно українські піхотинці, артилеристи та танкісти із 30-ї окремої механізованої бригади разом з іншими підрозділами Збройних Сил зупинили наступ противників та завдали їм важких втрат під Дронівкою.

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