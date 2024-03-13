Їх не бачать тепловізори: як українські дрони "Magura V5" знищують Чорноморський флот Росії

Росія продовжує втрачати свої кораблі у Чорному морі. У головному управління розвідки розповіли деталі про дрони, якими наші захисники завдають нищівних ударів.

Для знищення кораблів Чорноморського флоту Росії Україна використовує дрони власного виробництва Magura V5. Вони здійснили справжню революцію у веденні бойових дій проти терористичної Росії на морі.

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Що це за дрони

Саме ці дрони допомогли потопити розвідувальний корабель "Іван Хурс", десантні судна "Акула" та "Серна", ракетний корабель "Івановєц", великий десантний корабель "Цезарь Куніков" та патрульний корабель "Сєрґєй Котов".

Командир спецпідрозділу ГУР МО України Group-13 на псевдо "Тринадцятий" розповів, яку саме роль вони відіграли у цих операціях.

Він не виділяє багато тепла, тому його майже не видно для тепловізійних камер. Він – із пластику, тому навіть радарам важко його побачити,

– зазначив військовий.

Полювання за обраною ціллю може тривати цілими днями, та важливо, щоб оператори весь час були зосередженими. За словами командира, найскладнішою була операція зі знищення "Сєрґєя Котова". Його вдалося потопити з третьої спроби.

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