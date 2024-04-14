"Не було альтернативи": в СБУ розкрили особливість морських дронів, які знищують кораблі
СБУ використовує два типи морських дронів — Sea Baby та "Мамай". Такі безпілотники не мають аналогів на Заході та непомітні для систем виявлення.
Цього року в Україні виготовили нове покоління морських дронів Sea Baby-2024, які є "більш смертоносними". Такі безпілотники здатні доставляти майже тонну вибухівки на відстань приблизно 1000 кілометрів. Про це розповів речник СБУ Артем Дехтяренко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Водночас минулі покоління дронів також демонстрували ефективність та створювали "неприємні сюрпризи" для окупантів.
Чи було щось подібне у світі
У 2022 році у світі не було альтернативи ударним морським дронам СБУ. Існуючі західні безпілотники були великі та неманеврені, їх легко могли виявляти ворожі РЛС. До того ж західні дрони не мали бойової частини, бо використовувались для логістики чи розвідки,
– пояснив речник СБУ.
Саме тому СБУ вирішили розробили концепт власного морського ударного дрона, який мав працювати в шумовому діапазоні на межі двох середовищ – води і повітря.
"Через його малі розміри знизу його не чує гідроакустика, а зверху його не помічають РЛС. Ба більше, корпус дрона виготовлений з радіопоглинаючого матеріалу. Цей концепт повністю підтвердив свою непомітність та ударну потужність під час операцій, які СБУ проводила разом з ВМС. Такі дрони можна побачити тільки вже візуально, а не на системі спостереження", – розкрив деталі Артем Дехтяренко.
За словами речника СБУ, ці морські дрони уразили 11 кораблів Росії, а також "легендарний" Кримський міст. Він підкреслив, що "СБУ може дістати ціль практично в будь-якій точці Чорного моря".
Похід Чорноморського флоту Росії "на дно": коротко
- У тимчасово окупованому Криму 14 лютого знищили великий десантний корабель "Цезар Куніков". Уразити судно Чорноморського флоту вдалося поблизу Алупки. Тоді спецпризначенці "Групи 13" у взаємодії з підрозділами Сил оборони здійснили успішну атаку морськими дронами Magura V5.
- В ніч на 5 березня українські морські дрони Magura V5 атакували російський патрульний корабель "Сергій Котов". Операцію здійснив спецпідрозділ розвідки Group 13 разом з Військово-морськими силами ЗСУ, а також за підтримки Мінцифри. За даними OSINT-аналітиків, корабель затонув за 8 кілометрів від узбережжя Криму.
- В ніч на 24 березня Сили оборони України успішно атакували російські військові кораблі "Азов" і "Ямал" в тимчасово окупованому Севастополі. Військово-морські сили підтвердили, що ці кораблі зазнали серйозних пошкоджень і не зможуть виконувати бойові завдання в найближчому майбутньому.