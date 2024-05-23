Нова віха в історії: Малюк вперше підтвердив, що дрони Sea Baby оснащені РСЗВ "Град"

Голова СБУ Василь Малюк уперше офіційно підтвердив, що дрони Sea Baby оснащені системами "Град". Це дає можливість ефективно обстрілювати окупантів з моря.

Малюк під час саміту UNITED24 зазначив, що вперше СБУ використала дрон Sea Baby, оснащений реактивними системами залпового вогню "Град", у грудні 2023 року. Про це пише 24 Канал.

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Малюк підтвердив "Град" на Sea Baby

Голова СБУ зазначив, що використання РСЗВ на дронах Sea Baby – "нова віха в історії морських битв".

Адже використання РСЗВ на дронах суттєво збільшує перелік потенційних цілей на морі. Зокрема, нещодавно було уражено позиції росіян на Кінбурнській косі.



Малюк додав, що Sea Baby – це багатоцільова платформа, яка може виконувати і дистанційне мінування. Таким способом захисники вже уразили 4 ворожі кораблі.

Ми успішно адаптуємо різні види озброєння до наших надводних дронів. Не будемо розкривати усі деталі, аби не давати ворогу можливості підготуватися. Головне, що ми впроваджуємо кращі військово-технологічні рішення і щодня вдосконалюємося,

– сказав голова СБУ.

Нагадаємо, що СБУ у результаті своїх спецоперацій вразила 11 російських кораблів.

Що передувало