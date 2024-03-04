Морські дрони кардинально змінили ситуацію в морі: як саме, розповіли у ВМС
Під час повномасштабної війни українські морські дрони кардинально змінили ситуацію в морі. Окупанти вже не почуваються вільно.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських Сил ЗСУ. Дмитро Плетенчук зауважив, що ситуація в морі змінилася, перш за все, завдяки роботі українських морських дронів, передає 24 Канал.
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Як саме змінилася ситуація в морі
Ситуація в морі протягом періоду широкомасштабного вторгнення змінилася кардинально, наголосив речник ВМС. Пояснив, якщо раніше окупанти почувалися вільно в західній, південно-західній частині Чорного моря, і навіть на початку повномасштабного вторгнення ближче до наших берегів по північно-західній частині Чорного моря, то зараз цього немає.
Побачити їх навіть на південь від Криму чи по центральній частині Чорного моря – вже велика рідкість. Тому так, ситуація змінилася, розклад змінився саме завдяки роботі українських морських дронів, мабуть, у першу чергу,
– підкреслив Плетенчук.
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Яку загрозу для флоту Росії можуть нести модернізовані Sea Baby
- Капітан 3 рангу також прокоментував модернізацію "Морських малюків". Зауважив, що йдеться про серйозну загрозу для російського флоту.
- Адже згідно з оприлюдненими характеристиками, тепер Sea Baby може нести понад 800 кілограмів вибухівки.
- "Калібр" 450 кілограмів бойова частина, руйнує будівлю, а тут виходить як два "Калібри". Тобто сказати, що це потужне – нічого не сказати. Це дуже потужна зброя. Тому, відповідно, загроза для бойового корабля, який розрахований на те, що в нього буде влучання, все одно виходить перевищує навіть протикорабельну ракету", – підкреслив речник ВМС.