"Зможе дістати ціль ворога будь-де у морі": СБУ розкрила характеристики нового Sea Baby
Україна модернізувала свої морські дрони Sea Baby, які вражають ворожі кораблі у Чорному морі. Ці дрони стали більш смертоносними для російських загарбників.
Тепер дрони Sea Baby можуть доставляти більшу кількість вибухівки на більшу відстань. Про це в етері телемарафону розповів речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко, передає 24 Канал.
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Які характеристики модернізованих Sea Baby
Дехтяренко наголосив, що морські дрони Sea Baby, які випустили у 2024 році, це безпілотники нового покоління, який вдосконалений і ще більш смертоносний для ворога. Зокрема, дрон відрізняється від попередньої моделі як зовнішнім виглядом, так і тактико-технічними характеристиками.
Наприклад, новий Sea Baby здатний доставити майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. А це означає, що СБУ зможе дістати ворожу ціль фактично в будь-якій точці Чорного моря,
– зауважив він.
Речник СБУ також підкреслив, що поки що новий "Морський малюк" проходить повний цикл випробовування. Своєю чергою Служба безпеки буде адаптувати нове озброєння і відпрацьовувати всі технічні нюанси.
Дехтяренко також зазначив, що не може повністю розкрити всі плани щодо нових морських дронів Sea Baby. Однак, від імені СБУ, гарантував, що цього року у росіян буде "дуже спекотний і гарячий курортний сезон".
СБУ показала один із нових морських дронів
- Служба безпеки України 6 березня показала перший морський дрон, який виготовили завдяки масштабному волонтерському збору. Цей безпілотник отримав назву "Авдіївка".
- Цей дрон відрізняється від попереднього покоління в першу чергу зовнішнім виглядом. Також у нового дрона нові, вдосконалені тактико-технічні характеристики.
- У СБУ зазначили, що, як і кожна модель морських дронів, "Авдіївка" пройде повний цикл морських випробувань. У процесі команда розробників СБУ ще адаптуватиме новітнє бортове озброєння.
- Водночас бригадний генерал СБУ із позивним "Хантер" зазначив, що СБУ задумувала цей дрон як універсальну платформу, на якій буде розміщуватися різне озброєння.
- Крім того, глава СБУ Василь Малюк зауважив, що служба намагається бути першою за технологічними підходами у війні. Тому новий дрон допоможе знищувати окупантів та наближати нашу перемогу у війні.