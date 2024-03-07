"Зможе дістати ціль ворога будь-де у морі": СБУ розкрила характеристики нового Sea Baby

Україна модернізувала свої морські дрони Sea Baby, які вражають ворожі кораблі у Чорному морі. Ці дрони стали більш смертоносними для російських загарбників.

Тепер дрони Sea Baby можуть доставляти більшу кількість вибухівки на більшу відстань. Про це в етері телемарафону розповів речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко, передає 24 Канал.

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Які характеристики модернізованих Sea Baby

Дехтяренко наголосив, що морські дрони Sea Baby, які випустили у 2024 році, це безпілотники нового покоління, який вдосконалений і ще більш смертоносний для ворога. Зокрема, дрон відрізняється від попередньої моделі як зовнішнім виглядом, так і тактико-технічними характеристиками.

Наприклад, новий Sea Baby здатний доставити майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. А це означає, що СБУ зможе дістати ворожу ціль фактично в будь-якій точці Чорного моря,

– зауважив він.

Речник СБУ також підкреслив, що поки що новий "Морський малюк" проходить повний цикл випробовування. Своєю чергою Служба безпеки буде адаптувати нове озброєння і відпрацьовувати всі технічні нюанси.

Дехтяренко також зазначив, що не може повністю розкрити всі плани щодо нових морських дронів Sea Baby. Однак, від імені СБУ, гарантував, що цього року у росіян буде "дуже спекотний і гарячий курортний сезон".

СБУ показала один із нових морських дронів