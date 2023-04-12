Куля пролетіла над шоломом: мережу вразило дивовижне відео порятунку воїна ЗСУ

Морські піхотинці опублікували неймовірне відео. На ньому видно, як боєць дивом уникнув ворожої кулі.

Відео опублікували військові 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Все трапилось під час контактного бою з росіянами.

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Як військового ЗСУ не зачепила ворожа куля

Морський піхотинець дивом уникнув потрапляння кулі під час ведення контактного бою з противником. Український захисник вів стрільбу по ворогу. А той дав чергу у відповідь,

– розповіли військові.

Збоку біля бійця було декілька його побратимів. Один з них і знімав відео. Аж раптом одна з російських куль пролетіла над шоломом морпіха.

Як боєць дивом врятувався від ворожої кулі: дивіться відео

Військові бригади побажали нехай доля й надалі оберігає всіх українських захисників від атак противника.

Окрім того, нехай кожен боєць повернеться додому живим.

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