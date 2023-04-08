З України намагалися незаконно вивезти мощі 80 святих
Джерело:Держприкордонслужба
Через пункт пропуску "Табаки", що на українсько-молдавському кордоні, молдованин намагався перевезти мощі святих та церковні речі. Він хотів перевезти цінності в Молдову.
У Держприкордонслужбі повідомили, що через цей факт звернулись до СБУ та поліції. Про інцидент стало відомо 8 квітня.
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У Молдову намагались вивезти мощі святих
У пункті пропуску "Табаки" прикордонники з митниками виявили ковчег з мощами 80 святих, ікону та храмовий аналой,
– розповіли прикордонники.
За їхніми даними, всі предмети за дорученням друга намагався вивезти молдованин. Церковні речі перевозив нібито на свято у храм Покрови Пресвятої Богородиці.
Проте прикордонники не дозволили перевезти речі. Наразі у Держприкордонслужбі не повідомляли, що саме за мощі намагався перевезти молдованин, звідки вони та яку цінність мають. Та прикордонники розповіли, що ковчег перевозили недбало. Через це мощовики випали зі своїх місць.
У Молдову намагались перевезти мощі 80 святих / Фото Держприкордонслужби
Ченці УПЦ МП вивезли без дозволу мощі трьох святих
- У Чернігові ченці УПЦ московського патріархату вивезли мощі трьох святих із Троїцького собору. Наразі справою займається обласна військова адміністрація.
- Попередньо відомо, що зникли мощі Феодосія Чернігівського, преподобного Лаврентія та Філарета Гумілевського. Хоча забирати їх права не мали. Адже вони є власністю Державного музейного фонду України. Саме тому їхнє переміщення ченці мали узгодити із заповідником "Чернігів стародавній".
- Натомість представники УПЦ МП тільки попросили "благословення" митрополита Амвросія. Наразі останнього закликали передати мощі назад у Троїцький собор. Ченці ж заявили, що мощі забрали нібито "для молитви та духовного поклоніння".