Горіло потужно: у ГУР показали, як у Росії спалахнули залізничні релейні шафи
Джерело:ГУР МО України
У Росії, як завжди, "нічого не відбувається" внаслідок військової агресії до нашої держави. Так, у ГУР МО наголосили, що за останні кілька днів у Московській області згоріли 2 релейні шафи.
Ці об'єкти були розташовані на важливих залізничних шляхах країни-агресорки. Через горіння релейних шаф рух для потягів був ускладнений.
Дивіться також Пожежа і вибух на тракторному заводі у Челябінську: там могли ремонтувати військову техніку
У Росії горять релейні шафи
У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли, що на території Росії все частішають збої в роботі залізниці. Так, серйозні ускладнення логістики для російських поїздів спричинені виведенням з ладу залізничних релейних шаф.
Зокрема, в останні дні листопада 2023 року на важливих ділянках російської залізниці згоріли два об'єкти:
- релейна шафа поблизу населеного пункту Лазєнкі Новопєрєдєлкінского району Московської області;
- релейна шафа поблизу населеного пункту Артєм'єво міського округу Домодєдово.
Внаслідок спеціального заходу, реалізованого спільно з рухом опору, рух поїздів на вказаних ділянках було паралізовано,
– сказали в ГУР МО.
Крім того, у ГУР МО показали кадри, як саме здійснювали підпал релейних шаф у Московській області. На відео видно, що горіли залізничні об'єкти доволі потужно.
Як горіли релейні шафи у Московській області / Відео ГУР МО
Наостанок в українській розвідці наголосили, що вогонь, хаос і параліч на російській залізниці ― ще один наслідок злочинної війни проти України.
Раніше вибух пролунав на російській залізниці у Сибіру
- СБУ 30 листопада розповіла, що у Бурятії підірвали Північномуйський тунель імені Бессолова. Це була вдала операція української служби разом із представниками руху опору у країні-агресорці.
- Представники служби зазначили, що під час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухових пристрої. Зараз на місці працює фсб, залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки.
- Варто наголосити, що Північномуйський тунель імені Бессолова фактично єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між Росією та Китаєм. Наразі залізничну дорогу повністю паралізовано.