У Московській області спалили штурмовий гелікоптер Мі-24

На території Московської області Росії спалили штурмовий гелікоптер Мі-24. Його вдалося знищити на ворожому аеродромі "клін-5".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на публікацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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У Росії знищили штурмовий гелікоптер Мі-24

Як повідомляє українська розвідка, у ніч з 9 на 10 листопада 2024 року на ворожому аеродромі "Клин-5" Московської області було успішно знищено російський штурмовий гелікоптер Мі-24.

За даними ГУР МО, згорілий ворожий вертоліт належав до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації збройних сил Росії.

ГУР МО нагадує, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, окупанта чекає справедливе покарання. Слава Україні,

– йдеться у повідомленні.

Знищення ворожого гелікоптера у Московській області: дивіться відео

До речі, нещодавно бійці ГУР виявили групу російських штурмовиків, які намагалися сховатися у житловій забудові. Після ураження будинку, в якому намагалися закріпитися окупанти, вони вирішили передислокуватися до сусіднього сараю, втім, туди також прилетіло. Внаслідок успішної атаки розвідників сарай вщент згорів.