Мати вбитого благала на колінах: московський священник не давав провести похорон воїна

На Хмельниччині у селі Велика Березна настоятель храму не давав відспівати українського захисника, який загинув на Харківщині. У військового залишилися дві доньки та дружина.

Інцидент трапився ще 10 листопада. Сестра загиблого Вікторія Цимбалюк розповіла журналістам, що її брат Сергій пішов на війну добровольцем у лютому.

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Чоловік брав участь у боях за Київщину, а згодом поїхав на Схід. Він загинув 23 квітня у селі Довгеньке Ізюмського району. Сергієві було 32 роки. Його не дочекалися дружина та 2 доньки.

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Воїна не могли забрати 190 днів через те, що територія, де він загинув, була окупована. Відтак, тіло забрали лише після звільнення Довгенького.

Ми не могли забрати тіло протягом 190 днів. Я сама рахувала. Наша сім'я відмовилася від Московського патріархату, але хотіли, щоб прощання було в його рідному селі. Чому Героя мають везти кудись за межі села, аби провести ритуальні обряди?

– сказала Вікторія.

До церкви Московського патріархату запросили священника ПЦУ. Однак настоятель храму МП Ігор Бондарук не погоджувався. Його вмовляли й представники місцевої влади, і поліцейські. Після цього священник дав згоду, але за умови, що український духівник не заходитиме до престолу.

Що відбулося у храмі

Обряд поховання мав проводити отець ПЦУ Андрій Моравський, але не міг почати – московський священник зачинив Царські ворота. На прохання рідних та присутніх та церемонії отець Ігор не реагував. Через це почався конфлікт.

Мати загиблого стала навколішки перед настоятелем. Вона благала відспівати її дитину: "Я вас прошу, стаю на коліна, відспівайте мою дитину!".

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"Ми думали, що чорнішого дня вже не може бути. І гірше не може нічого статися. Нам хотілося попрощатися і провести останні хвилини з братом", – сказала сестра загиблого.

Після вмовлянь рідних московський священник таки відчинив Царські ворота, але заборонив отцю ПЦУ заходити туди.

"Прихильники МП, які були в храмі, навіть свічок до рук не взяли. Коли ми залишили церкву, то почали ретельно прибирати: вичищали поруччя, ніби туди заходило щось нечисте", – пригадала Вікторія.

Реакція священника ПЦУ

Настоятель Свято-Троїцької церкви благочинного Полонського округу ПЦУ Андрій Моравський розповів – не міг почати похорон із зачиненими Царськими воротами, бо ті символізують входження душі до раю. Крім цього, звідти він мав виголошувати проповідь.

Священник не хотів пускати українську церкву, щоб ми відспівали Героя. Під тиском і слізьми односельців, він дав згоду,

– зазначив отець Андрій.

Він пригадав, що до Царських воріт також не пускали жінки, які виявились прихильницями УПЦ МП. За словами українського священника, Царські ворота відкриваються, коли починається будь-яке служіння в храмі. Цей ритуал є каноном.

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Закриті ворота означають, що воїну не дозволили увійти до раю. Андрій Моравський зазначив, що погодився не заходити до престолу, бо не хотів сварок на церемонії.

Священник УПЦ МП не дав жодних коментарів. Він не відповідає на дзвінки журналістів.

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Попри інцидент, родичам та односельцям таки вдалось попрощатися із Сергієм. Вони сподіваються, що церква у Великій Березні перейде у підпорядкування ПЦУ.

"Наявність Московського патріархату в Україні – це просто немислимо", – додала сестра загиблого військового.

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