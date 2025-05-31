Москва диктує умови НАТО: Кремль надихається сигналами США, – ISW

Росія отримує небезпечні сигнали з Вашингтона та намагається змінити архітектуру безпеки Європи під себе. Кремль надихається "розумінням" адміністрації Трампа щодо розширення НАТО та вже диктує нові умови Заходу.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW). Росія намагається переписати правила європейської безпеки – і, схоже, отримує сигнали про готовність США йти на поступки.

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Росія диктує вимоги НАТО, не йдучи на поступки

У ISW наголошують, що російські посадовці привласнюють собі великі поступки Вашингтона й продовжують висувати нові вимоги до України та Заходу.

Так, 30 травня речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Кремль надихає позиція адміністрації Дональда Трампа, яка нібито "розуміє занепокоєння" Росії щодо розширення НАТО на схід. За його словами, ці "занепокоєння" вже озвучувалися США під час закритих переговорів.

Пєсков також заявив, що позиція США щодо майбутнього розширення Альянсу є "дуже привабливою" для Москви – з огляду на посередницьку роль Вашингтона в перемовинах про припинення війни.

Росія хоче право вето на НАТО

Експерти ISW нагадали, що США раніше заявляли про готовність розглядати заперечення Росії щодо майбутнього вступу України до НАТО – вимогу, яку Кремль називає "корінною причиною" війни.

У звіті наголошується: заява Пєскова свідчить про те, що Росія вважає – США підтримують її вимогу змінити базовий принцип відкритих дверей НАТО.

Таке зобов’язання фактично дало б Росії право вето на положення статуту НАТО, сприяло б формуванню вигідного для Кремля післявоєнного ландшафту безпеки та підірвало б цілі Дональда Трампа щодо справедливого миру в Україні,

– вважають у ISW.

Аналітики підкреслюють, що попри дипломатичні поступки з боку США, Москва не робить жодних співмірних кроків. Кремль не відмовляється від своїх претензій на українські території – зокрема, на ті райони Херсонщини та Запоріжжя, які досі перебувають під контролем Києва.