Москва назвала запит України про військові навчання неприйнятним, – журналіст

Росія відхилила запит України, в якому її просили надати інформацію про військові навчання поблизу кордону. У Москві його назвали "неприйнятним".

Держава-агресорка прокоментувала, чому не відповіла на запит української сторони про скупчення військ поблизу кордону. Відповідну реакцію у мережі оприлюднив журналіст Рікард Юзвяк.

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Москва назвала український запит неприйнятним

У ній (відповіді – 24 канал) йдеться, що Росія не веде жодної незвичайної військової діяльності на своїй території, а запит України відповідно до Віденського документа ОБСЄ є неприйнятним,

– зазначив журналіст.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Кремль протягом 48 годин не відповів на запитання України про військові навчання на кордоні.

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Україна звернулася до Росії з вимогою пояснити військові навчання біля українських кордонів 11 лютого. Кремль мав надати Києву всю інформацію про свої війська як поблизу межі з Україною, так і на території тимчасово окупованого Криму. Це передбачено у положеннях Віденського документа.

У держави-агресорки просили надати інформацію щодо дати завершення військової діяльності; найменувань, підпорядкованості та кількості військових формувань; типів озброєнь та військової техніки, які беруть участь у навчаннях.

Час на відповідь закінчився 13 лютого, о 14:59 за Києвом. Москва ніяк не відреагувала на запит.

У зв'язку з цим Київ ініціює зустріч з країною-агресоркою та всіма державами-учасницями Віденського документа.

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Віденський документ – міжнародна угода держав-учасниць ОБСЄ для реалізації заходів щодо довіри та безпеки в регіоні. Її положення передбачають щорічний обмін військовою інформацією про сили, розташовані на територіях країн-учасників, повідомлення військового характеру для зменшення ризику, консультації про незвичайну військову діяльність і небезпечні інциденти тощо.

Текст допису Рікарда Юзвяка:

Росія відповіла. У ній сказано, що на своїй території країна не веде жодної незвичайної військової діяльності й що запит України згідно з Віденським документом ОБСЄ є неприйнятним.