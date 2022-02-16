Москва не зняла ноги з педалі газу, – Велика Британія про можливий напад на Україну

У Великій Британії переконані, що заяви Росії про відведення військ ще нічого не означають. Москва має діями довести своє бажання до деескалації.

Можна на власні очі оцінити масштаби розгортання російських військ на кордонах України. Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

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Чого насправді хоче Росія

За словами Воллеса, наміри Москви щодо України полягають у тому, аби змінити її поведінку та стосунки з НАТО.

"Вони роблять це під загрозою вторгнення", – зауважив міністр.

Він загадав заяву Москви про часткове відведення військ. Однак політик додав: коли він був солдатом, війська не розгортали польові госпіталі й не переміщали стратегічне озброєння суто для тренувань. Посилаючись на дані розвідки, міністр зазначив, що росіяни зосередили 60% всієї сухопутної бойової потужності на кордоні з Україною і "значний флот" на морі.

"Нічого ще не закінчилось"

Британський політик зауважив, що готовність – це одна із перших ознак того, наскільки серйозно налаштована країна

Я думаю, нічого ще не закінчилось. Вони не зняли ноги з педалі газу,

– сказав Воллес.

Що цьому передувало

У Росії 15 лютого повідомили про завершення низки військових навчань. Тому частину контингенту мають повернути на місця постійної дислокації.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров наголошував, що війська відводять відповідно до плану, а не тому, що цього просив Захід.

Однак президент США Джо Байден у зверненні щодо України сказав, що Штати не бачать зменшення військ. Біля України перебувають 150 тисяч російських бійців.

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