"Москва" пішла на дно: чим росіяни можуть замінити знищений флагман

Про "мужню боротьбу нового флагману" Чорноморського флоту зі шквалом іронії повідомляє Association of Reintegration of Crimea. Після знищення ракетного крейсера "Москва" окупанти, серед іншого, активно обговорюють долю "нового флагмана" Чорноморського флоту загарбників.

Російська пропаганда повідомила про те, що на цю роль, швидше за все, призначать фрегат "Адмірал Макаров" проєкту 11356Р.

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Чим замінять "Москву"

Примітно, що навіть проросійські експерти ставляться до ідеї негативно, оскільки за умов обмеженого театру бойових дій у замкнутому Чорному морі "все чудово керується з берега".

Також констатується, що повноцінне управління флотом "з борту бойового корабля неможливе", оскільки штаб флоту і група управління корабля "сидітимуть один в одного на головах", що "ще безглуздіше" на кораблі другого рангу, явно не розрахованого на такі функції.

Заявляється, що для "плавучого штабу", навіть якщо він навіщось потрібен, необхідний "спеціалізований корабель управління", якого у загарбників на Чорному морі немає.

Примітно, що у березні цього року повідомлялося про пошкодження одного з фрегатів проєкту 11356Р у зоні бойових дій, і ці відомості агресор "офіційно не коментував".

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Перспективи утопічні

Втім російська пропаганда також заявляє про перспективи перенесення флагмана надалі на "новий десантний вертольотоносний корабель проєкту 23900" "Мітрофан Москаленко", що будується в Керчі на суднобудівному заводі "Затока", але перспективи введення даного судна в дію, без "цивілізованих країн сьогодні залишаються утопічними".

Ну, а поки що читачі даних "радісних новин" називають "новий флагман" не інакше як "плаваючий штабний готель", і констатують, що тепер кораблі агресора в Севастополі – "це не флот, а флотилія", що "небезпечне зменшенням поголів'я адміралів".

При цьому в ролі флагмана агресору пропонується "поставити на день флоту в бухті вітрильник "Херсонес", захоплений окупантами у Керченському морському інституті у 2014 році.

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