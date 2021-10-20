Москва проговорилася: план окупантів спрацював проти Росії

Москва проговорилася, що у війні на Донбасі беруть участь громадяни Росії. Тобто, як не крути, але Росія фактично визнала себе "стороною конфлікту" – це юридичний термін. Звісно, що там аж ніяк не конфлікт, а війна.

Це важливо, тому що офіційна Москва повсякчас наполягає, що на українському Донбасі триває саме "громадянська війна". Кремль вперто запевняє, що це "українці там одне з одним воюють".

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Абсурдні версії Москви

За версією Москви, коли у 2014 році "київська хунта" відібрала владу у "біло-голубого й пухнастого" президента-втікача Віктора Януковича, то в бік Донбасу та Криму одразу вирушили (із Західної України) потяги із бандерівцями.

І, за версією Москви, побачивши це все, чесні донбаські гірники та трактористи відкопали законсервовані у соляних шахтах склади зі старою радянською зброєю (яка дивом виявилася сучасною російською), й з тією зброєю в руках зажадали відділитися від України.

Але така їхня тяга до незалежності, чомусь, була виключно в обстрілах населених пунктів України з реактивних систем залпового вогню й у збиванні пасажирських лайнерів із зенітно-ракетних комплексів.

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Як це нам не смішно, але восьмий рік поспіль Росія наполягає, що на Донбасі триває саме "громадянська війна", що то "українці там одне одного вбивають", і що "жодних російських військ та російської зброї там немає".

Тому, мовляв, Росія відверто і не розуміє, чому це Україна (і увесь світ разом із нею) просять саме її цю війну припинити. Кремль вдає, що не розуміє претензій.

Всі казки "героїчних трактористів та шахтарів", які боронять свій рідний край радянською зброєю від "київської хунти", звісно, не витримують жодної критики, адже без російського втручання, впливу, грошей та армії – жодних там так званих "республік" не сталося б.

Росія "спалилася"

Росії дуже зручно переводити стрілки на окупантів, зручно усіх запевняти, що вона до тієї війни жодного відношення не має. Росія із задоволенням користується такою казуїстикою – вона на увесь світ робить здивовані очі, коли її називають стороною конфлікту на Донбасі.

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Росія на увесь світ заявляє, що "их там нет". Але такі відмазки Росії спрацьовують на міжнародній арені, їй дійсно вдається сховатися від відповідальності за своїми маріонетковими "республіками".

Утім наразі Росія трохи "спалилася", коли стала вимагати пустити свого консула до узятого в полон бойовика-розвідника, який в Золотому замальовував позиції української армії.

І офіційна Москва просить пустити до нього російського консула, адже в бойовика цього, мовляв, є російський паспорт, а отже за міжнародними конвенціями, йому мають влаштувати побачення з російськими дипломатами.

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Це дійсно важливий момент, що Росія таке визнала – адже це виводить її з тіні, це виводить її в головні учасники цього "конфлікту", який, звісно, у жодному разі не є "громадянською війною між українцями".

План Кремля спрацював проти нього ж

У війні цій – з одного боку, дійсно беруть участь українці (які воюють на території своєї держави захищаючи її), а з іншого боку – воюють росіяни, які прийшли на територію іншої держави, а отже є нападниками та агресорами.

Ще один цікавий момент – Росія останнім часом активно роздає на окупованих територіях свої паспорти, але не для того, щоб ті окуповані території узяти до себе, а лише для того, щоб потому мати привід застосувати свою армію, коли ЗСУ піде в наступ.

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У такий спосіб Росія розповідатиме, що це вона своїх громадян захищатиме, коли офіційний кордон України перейдуть російські регулярні війська. Але, як ми бачимо, цей план на майбутнє спрацював нині проти Росії. Україна отримує вагомі докази, що на Донбасі ми воюємо саме з росіянами.