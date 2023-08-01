Ми дозволу ні в кого питати не будемо, це наша справа, – Данілов про "бавовну" у Москві та Криму

Олексій Данілов відреагував на "бавовну", що почастішала у Москві та на території тимчасово окупованого Криму. Він попередив російських загарбників, що українці не даватимуть їм спокою, поки вони не залишать територію нашої країни.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що колаборанти відповідатимуть за всі злочини, які вони спільно з путінським режимом накоїли в Україні. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Україні потрібна перемога

Данілов заявив, що Україна не питатиме ні в кого дозволу, як використовувати ту зброю, яка вона виробляє на своїй території. ЗСУ нищать країну-агресорку там, де вважають за потрібне.

Ми дозволу ні в кого питати не будемо. Це наша справа – діяти так, як ми вважаємо за необхідне. Тому що нам потрібна перемога. І думати, що все буде відбуватися тільки на нашій землі, – так не буде,

– наголосив він.

Триває війна символів

Данілов також поділився думками, чому безпілотники двічі влучили саме у бізнес-центр "Москва-Сіті".

Це ж і війна символів. Був крейсер "Москва". Зараз – "Москва-Сіті",

– зауважив він.

За його словами, все, що пов'язане з містом, з якого росіяни ухвалюють рішення щодо вбивств українців, має припинити існування в тому вигляді, в якому воно зараз є. Він запропонував повернути столиці країни-агресорки історичну назву, яку вона носила до перейменування у Москву.

За даними російських ЗМІ, у бізнес-центрі “Москва-Сіті” можуть розташовуватися одразу 3 міністерства країни-агресорки. А саме мінекономрозвитку, міністерство цифрового розвитку та мінпромторг.

Як росіяни відреагували на "бавовну" у своїй столиці

У ніч з 31 липня на 1 серпня у Москві знову сталися вибухи. Невідомі дрони атакували будівлю бізнес-центру.

Після цього у Держдумі закликали вдарити по оновленому щиту монумента "Батьківщині-матері" у Києві. Генерал-лейтенант Андрій Гурульов також захотів атакувати Банкову.

Кремлівський посіпака Дмітрій Пєсков просто констатував факт існування загрози. А представниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова мала нахабність порівняти бізнес-центр "Москва-Сіті" з вежами-близнюками Всесвітнього торгового центру, які були знищені 11 вересня 2001 року у Нью-Йорку під час теракту.

Україна не визнавала причетності до атаки безпілотників по Москві.