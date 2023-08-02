Москва витратила на сирени космічну суму: чому під час атаки дронів їх так і не ввімкнули

Сирени, які мали б сповіщати жителів Москви про повітряну тривогу, дуже дорого коштували. В інтернеті з'явилися документи, які це підтверджують. Також в соцмережі "злили" матеріали, що пояснюють, чому столицю Росії не попереджають про небезпеку навіть під час "бавовни".

Російські ЗМІ повідомили про протиріччя між МНС та міноборони країни-агресорки. Наразі існують 2 версії, які пояснюють, чому місцева влада не сповістила жителів Москви про атаку дронів.

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Скільки грошей витратили на сирени у Москві

Система оповіщення населення про надзвичайні ситуації обійшлася столиці країни-агресорки майже у 200 мільйонів рублів. Департамент у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та пожежної безпеки Москви витратив як мінімум 171,3 мільйона рублів. Такого висновку дійшли журналісти після вивчення сайту державних закупівель.



Документи з витратами на сирени у Москві / Фото "Можем объяснить"

Чому ці сирени не ввімкнули

За інформацією російських ЗМІ, система оповіщення населення так і не запрацювала. Її не вмикали жодного разу, хоча після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Москві "бавовна" сталася вже 8 разів. В російському МНС це пояснили неможливістю виявити безпілотники на підльоті. Через це там назвали використання сирен недоцільним.

Ця заява суперечить повідомленням міноборони держави-терориста. Адже вороже оборонне відомство постійно звинувачує Україну в "атаках", регулярно доповідає про нібито знищення дронів ЗСУ та хизується своєю системою ППО. Також висувалася й інша версія. Російська влада може боятися спровокувати паніку серед жителів Москви.

До Москви вкотре завітала "бавовна"

Бізнес-центр Москва-сіті двічі за короткий проміжок часу зазнав атаки дронами. За попередньою інформацією, у цьому хмарочосі розташовані одразу 3 російські міністерства.

Нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат іронічно прокоментував вибухи, що пролунали у столиці Росії в ніч на 1 серпня. Він поцікавився, що сталося зі "славетною" російською ППО.

Олег Жданов не так давно теж відреагував на "бавовну" у Москві. Воєнний експерт зазначив, що війна повернулася бумерангом до росіян, які її розпочали.

Україна не брала відповідальність за атаку невідомих безпілотників на столицю Росії.