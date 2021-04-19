Москва заборонила чеському посольству наймати громадян Росії

Посольству Чехії у Москві заборонили наймати на роботу російських громадян. Таке ж обмеження діє і для посольства Сполучених Штатів.

Про заборону прийняття на роботу росіян повідомила офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

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І щодо Сполучених Штатів, і щодо Чехії прийняли рішення про те, що більше вони не зможуть набирати в співробітники посольств громадян нашої країни,

– заявила Захарова.

За її словами, саме це було основною частиною, зокрема, для посольства Чехії, в організації їхньої роботи в Москві. Захарова додала, що серед прийнятих на роботу було дуже багато російських громадян.

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