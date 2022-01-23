Москва знову погрожує "захистом своїх громадян" на Донбасі

Росія вкотре назвала мешканців Донбасу "російськими громадянами". Також додала, що саме Україна та західні країни нібито можуть влаштовувати провокації на Донбасі проти людей.

Москва запевнила, що, мовляв, не терпітиме цього. Про це сказав керівник російської делегації на переговорах у Відні Костянтин Гаврилов.

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"Все чітко було з'ясовано, сказано, і попереджено. Ми терпіти не будемо, коли атакуватимуть наших громадян. Це тільки собаки гавкають. Вовк він кусає, і все", – запевнив Гаврилов.

Він вкотре заспівав російську мантру про те, що вони ні в чому не винні, а насправді провокації є нібито з боку України.

"Росія на всі провокації може відповісти і не дозволить своїх громадян ображати, а тим більше вбивати", – заявив Гаврилов.

Останні провокаційні заяви у Росії

У Росії ніяк не можуть змиритись з тим, що українська мова в Україні популяризується і витісняє російську з усіх сфер життя.

Кремль цинічно заявив, що втрата Росією доступу до долара може спровокувати "громадянську війну" в Україні.

Пропагандисти у Москві відкрито погрожували Україні "спалити усіх на Хрещатику".

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