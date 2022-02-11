У Москві біля входу до Держдуми звалились будівельні риштування

Навпроти входу до Держдуми у Москві 11 лютого звалились будівельні риштування. Це сталось біля старовинної будівлі в Георгіївському провулку.

На щастя, ніхто не постраждав. Щоправда, декілька автівок залишились під завалами.

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Що відбувається біля Думи

Машини, звичайно, зазнали суттєвих ушкоджень. При падінні конструкцій постраждало службове авто з управління справами президента, повідомляє РБК.

На місце інциденту прибули рятувальники. Усувають наслідки та почали перевірку.

Очевидці показали відео обвалів.

Масштабні пожежі у Москві

У лютому 2021 року в Москві сталася пожежа на складі лаків і фарб. Площа займання досягнула 1 тисячу квадрантних метрів. Конструкція будівлі вже частково обвалилася – не витримав дах. Серед постраждалих були й діти.

Інша пожежа сталась у Москві 19 червня. На Лужнецькій набережній загорівся склад піротехніки. Очевидці повідомляли про множинні вибухи та високий стовп диму. До гасіння залучали авіацію.