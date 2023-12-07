У Москві палає електрозавод: там могли виробляти деталі для росармії

У Москві на вулиці Електрозаводська палає завод, який виробляє електротехнічне обладнання для всіх галузей у Росії. Жителі ворожої столиці бідкаються на дим, яким неможливо дихати.

Згідно з попередньою інформацією російських ЗМІ, загоряння трапилося у лакофарбовому цеху.

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У Москві горить електрозавод

Відомо, що загорівся електрозавод у Преображенському районі Москви. Через пожежу з будівлі заводу валить сильний дим. На місце вже прибули екстрені служби. Площа загоряння становить близько 200 кв.

Повідомляється, що співробітників у будівлі нібито немає і ніхто не постраждав.

Однак москвичі бідкаються, що запах гару заважає їм дихати.

Пожежа на заводі у Москві: дивіться відео

Днями у Москві палав ще один завод

Зазначимо, що 3 грудня у Москві горів ще один важливий завод. Полум'я охопило завод спеціалізованих автомобілів – площа пожежі становила близько 500 квадратних метрів.

Відомо, що на ньому виготовляли корпуси для російської техніки. Крім цього, цей завод виготовляв корпуси для ракет, які окупанти випускають по Україні. Тобто, це дуже важливий і серйозний військовий об'єкт окупантів.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан припустив, що це, ймовірно, робота російських партизанів. Представники цього руху – нацменшини в Росії, які також борються з режимом.

Цей електрозавод збудований у 1928 році. Він виготовляє електротехнічне обладнання для всіх галузей.