У Росії ліквідували конструктора ракет Х-59 та Х-69 Михайла Шатського, – ЗМІ

Російські пабліки повідомляють, що у Підмосков'ї нібито було ліквідовано заступника генерального конструктора КБ "Марс" та начальника відділення програмного забезпечення Михайла Шатського.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Відомо, що він був організатором робіт з модернізації ракет Х-59 та Х-69.

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Що відомо про смерть Шатського

Михайло Шатський виготовляв озброєння, яким росіяни обстрілюють мирні міста України та енергетичну інфраструктуру. Окрім створення вищезгаданих типів ракет, він також займався розробкою безпілотних літальних апаратів для окупаційної армії.

КБ "Марс", у якому працював Шатський, є ворожим розробником бортових систем автоматичного управління і навігації авіаційними й космічними літальними апаратами. Він перебуває у відомчому підпорядкуванні "Росатому", до 2017 року підпорядковувалося "Роскосмосу".

Сьогодні ж у мережі з'явилася інформація про його ліквідацію. Російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров відреагував на попередні дані про смерть розробника озброєння для загарбників у своєму телеграм-каналі.

У Буданова довгі руки. Схоже, ніхто з винних у геноциді українців не помре своєю смертю. Сьогодні силами ГУР у Москві ліквідовано особливо шкідливого злочинця – заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення КБ "Марс" Михайла Шатського,

– написав він.

Зауважимо, що офіційного повідомлення від ГУР МО, яке б підтверджувало причетність розвідки, поки оприлюднено не було. Однак джерела Суспільного у спецслужбах визнали ліквідацію росіянина.

Нагадаємо, нещодавно у Севастополі вибухнув автомобіль, у якому перебував капітан Чорноморського флоту Росії Валерій Транковський. Йому відірвало ноги, він помер від втрати крові. Саме він віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні.