Москві не вдасться повторити 1968 рік й інші спроби поширити тиранію, – Зеленський до словаків

Президент України Володимир Зеленський звернувся до влади та народу Словаччини. Він запевнив, що Україна відчуває потужну підтримку та не дасть Росії здійснити свій злочинний намір.

Україна стала форпостом для всього цивілізованого світу, якому вдалося зупинити російських окупантів. Наш народ та армія зупинили росіян та роблять усе для того, щоб агресор якомога швидше зазнав краху.

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Росії не вдасться поширити тиранію

У своєму зверненні до словацького парламенту та народу Володимир Зеленський подякував за ту велику підтримку, яку Україна відчула від них з перших днів війни. Він зазначив, що війна, яку розпочала Росія проти України, стосується усієї Європи, адже агресор виступив проти об'єднання на основі цінностей, які йому чужі та незрозумілі.

Він також попросив Словаччину стати голосом України в Європейському Союзі та вберегти усіх від деструктивних сумнівів усіх, хто цінує своє благо вище за свободу.

Після понад двох місяців повномасштабної війни українці разом з усіма нашими друзями на європейському континенті, які проявили солідарність у захисті свободи, довели, що Москві більше ніколи не вдасться повторити 1968 рік і всі інші спроби поширити тиранію, – наголосив Зеленський.

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У зоні ООС впродовж доби 10 травня російські окупанти йшли в атаку 12 разів. Наші герої відбили всі наступи ворога та знищили багато техніки загарбників.

4 рази ворог йшов у наступ на Сході. Результат для нього вже звичний: втрата як мінімум 250 солдатів та більше як 20 одиниць бойової техніки.

На Харківщині нашим героям вдалося звільнити 4 населені пункти. Окрім того, деякі підрозділи зазнали таких втрат у боях із ЗСУ, що росіянам довелося вивести їх у Бєлгород. Там частина тих, кому пощастило вижити, одразу написали рапорт на звільнення.

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