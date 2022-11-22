У Росії – знову палає: через пожежу евакуювали жителів "Москва-Сіті"
22 листопада 2022 , 00:02Читать новость на русском
У Москві ввечері 21 листопада – знову пожежа. Загорілась одна з багатоповерхівок в районі "Москва-Сіті". Були навіть повідомлення про евакуацію людей.
Російські ЗМІ поширили кадри пожежі, передає 24 канал. Займання виникло на 36 поверсі 40-поверхового будинку поряд з "Москва-Сіті".
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Повідомляли про евакуацію
Журналісти стверджували, що жителів однієї з веж евакуюють. Однак потім повідомили, що пожежу вже ліквідували. Про постраждалих так і не говорять.
За інформацією очевидців, у квартирі загорілись меблі. Полум'я охопило 10 квадратних метрів.
Пожежа у районі "Москва-Сіті": відео
Часті пожежі в Росії
- У російських містах все частіше стали виникати масштабні пожежі. Схоже, окупантам повертається карма. Наприклад, 20 листопада у Москві виникло займання на Комсомольській площі. Воно охопило аж 2000 квадратних метрів.
- 19 листопада у Муріно, що біля Санкт-Петербурга пролунав гучний вибух. Виявилось, що палає газозаправна станція. Згодом уточнили, що пожежа виникла внаслідок вибуху на газопроводі між районами Бернгардівка та Ковалево.
- Перед цим був ще більш показовий інцидент. Так, 14 листопада спалахнула пожежа на електромеханічному заводі у Подольську, що під Москвою. Цей завод випускав деталі для військово-промислового комплексу.
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